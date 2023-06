Corteo in memoria di Esther Johnson, la nigeriana uccisa in città

Il coordinamento provinciale di «Libera» ricorda Esther Johnson, la donna di origini nigeriane uccisa a colpi di pistola a Benevento il 14 giugno del 2016.

Domani, a sette anni dall’omicidio, l’associazione ricorda la donna, all’epoca 36enne, vittima della della tratta e della schiavitù della strada, con un corteo verso il luogo della memoria.

Il corpo della vittima fu ritrovato vicino ai binari della stazione.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Anpi Benevento, Cgil, Azione Cattolica e la Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli. L’appuntamento è per domani mercoledì 14 giugno, alle ore 18, in piazza Colonna.