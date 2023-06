Controlli nel weekend, tre patenti di guida ritirate

Multe per circa 8mila euro, tre patenti ritirate e quattro veicoli sequestrati: è il bilancio dei controlli effettuati nel weekend dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo che hanno visto impegnati 41 pattuglie che hanno controllato 281 automobili, 303 persone e 19 esercizi pubblici.

Nello specificio, le patenti sono state ritirate per guida con permesso diverso da quello necessario per il veicolo condotto, guida con patente scaduta e sorpasso pericoloso in curva o su striscia continua; i quattro mezzi sono stati sequestrati per circolazione in assenza della copertura assicurativa obbligatoria e infrazioni per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione. Ed ancora i militari hanno accertato mancanza di documenti di circolazione, mancato uso delle cinture di sicurezza ed omessa precedenza per un totale di 45 punti decurtati dalle patenti di guida.