BENEVENTO - Diverse le perquisizioni effettuate dai carabinieri tra Calvi, San Giorgio del Sannio e Benevento. Nelle ultime ore, su disposizione del comando provinciale di Benevento, i militari dell’Arma hanno effettuato una serie di interventi per contrastare i furti in abitazione e lo spaccio di droga, con il supporto del Nucleo cinofili carabinieri di Salerno. Grazie anche all'aiuto del cane "Attila", a San Giorgio del Sannio, all’interno di un’abitazione di un 48enne, il cane anti-droga ha fiutato due buste di cellophane contenenti hashish. L’uomo è stato denunciato. Inoltre, nel capoluogo sannita, un uomo aveva rubato 200 euro dal registratore di cassa di un bar, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso. Anche quest'ultimo è stato identificato e denunciato per furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA