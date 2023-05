Lonardo (Fi): «Voto a Ceppaloni, vigileremo»

Elezioni amministrative, a una settimana dal voto sale la tensione tra gli schieramenti contrapposti e più in generale si amplifica l'attenzione a tutto quanto possa far prefigurare anomalie di varia natura nel determinare gli orientamenti di voto. Il coordinatore di Forza Italia Benevento, Lucio Lonardo, in una nota fa sapere che

«la consigliera comunale del capoluogo, Rosa De Stasio, in data odierna ha ricevuto preghiera di fare una richiesta, urgente, di accesso agli atti presso gli uffici comunali per verificare se e in che misura imprese e/o professionisti residenti a Ceppaloni, Comune chiamato al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, abbiano contratto rapporti con il Comune di Benevento».

«Stesse verifiche saranno poste in essere anche presso gli uffici della Provincia di Benevento, di fatto guidata - aggiunge polemicamente l'esponente berlusconiano - dal sindaco della città capoluogo. Sarebbe gravissimo utilizzare metodi poco ortodossi - conclude Lonardo - per scopi personali. Garantiremo all'elettorato guardia alta per tutelare la libertà di espressione di ogni cittadino».