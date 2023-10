Erbagil, nuovo stabilimento a Ponte Valentino: 100 nuovi posti di lavoro e 20 milioni di investimento

Un investimento di 20 milioni di euro e 100 posti di lavoro. Questo il piano di ampliamento di Erbagil, azienda campana con sede a Benevento operante nel settore dei dispositivi medici, cosmetici e prodotti per l’agricoltura, che a gennaio 2024 costruirà un nuovo stabilimento a Ponte Valentino nel Sannio.

Nel 2023 l’impresa, che attualmente occupa 120 persone tra dipendenti e collaboratori, realizzerà un incremento di fatturato di 3 milioni di euro e prevede un ulteriore aumento di 5 milioni nel 2024.

«Con il nuovo sito di Ponte Valentino, salirà fino a 400 anche il numero dei consulenti esterni che collaborano assiduamente con l’azienda in tutti i settori, soprattutto in quello di ricerca e sviluppo.» - spiega il ceo Vincenzo Benevento - «Nello stabilimento da costruire, sarà realizzato il programma di messa a dimora delle erbe officinali del Matese per uno studio su nuove misure terapeutiche che trattano e prevengono l’invecchiamento sia a livello cellulare, che tissutale, e di organo. Nel progetto sono coinvolti i Dipartimenti di Farmacia, Scienze Chimiche e Ingegneria dell’Università Federico II. Inoltre, partecipano le Università del Sannio, la Vanvitelli di Caserta, oltre all’Università dell'Aquila, della Calabria, di Palermo, Catania, il Centro Ricerche Inventia Biotech srl e l’Università di Granada. Ognuno cura un aspetto della ricerca, dagli esperimenti sulle linee cellulari, fino ai test clinici e biochimici che misurano la validità degli estratti, per giungere alla valutazione della sua sostenibilità ambientale e sociale dei composti. In particolare, va sottolineata la collaborazione con il Dipartimento di Biologia della Federico II di Napoli, che ha già avviato una collaborazione con la NASA, per uno studio dell’invecchiamento cellulare utilizzando organoidi in ambienti di microgravità. La ricerca sarà presentata il 7 ottobre al Grand Hotel Telese di Telese Terme durante la Conferenza Internazionale dal titolo “Role of cellular regeneration in the prevention and treatment of tissue-aging processes».