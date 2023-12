«Il Pd rischia l'isolamento», è il monito lanciato da Fernando De Gregorio, segretario a suo dire «epurato» dal nuovo direttivo cittadino del partito. L'ex segretario del partito buonalberghese è un fiume in piena e attacca il Partito democratico, anche in relazione a quanto accaduto nell'ultima riunione. De Gregorio parla di «incredibile colpo di mano», imputato al gruppo ex «Svolta».

«La riunione di una parte degli iscritti - spiega De Gregorio - è stata trasformata in congresso, con la pretesa di epurare tutti coloro che non appartengono al gruppo ex Svolta. Di tale riunione era informato il segretario provinciale Cacciano. È il caso di sottolineare la gravità del tentativo posto in essere dal gruppo, in quanto illegale». De Gregorio contesta le modalità di convocazione della riunione e di svolgimento della stessa. «Quello che è successo a Buonalbergo - continua l'ex segretario - blocca ogni forma di gestione unitaria, che ha caratterizzato negli anni il Pd, e farà scappare tanti militanti. Tiene fuori dal partito esperienza politica ma anche giovani impegnati nella società, portatori di innovazione e rinnovamento, ed inoltre alimenta l'atteggiamento divisivo e sleale messo in atto più volte da questo gruppo, che è stato capace di rompere un accordo elettorale stipulato la sera prima, ed annullerebbe organismi dirigenti regolarmente eletti nell'ultimo congresso».

La contestazione di De Gregorio naturalmente non si restringe all'ambito prettamente locale ma coinvolge i vertici provinciali, chiedendo un intervento immediato al direttivo sannita. «Il segretario provinciale Giovanni Cacciano - conclude l'ex segretario epurato - non si sottragga alla necessità di garantire legalità e rispetto dello statuto».