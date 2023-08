Fusione parrocchie centro storico, nasce l'Unità Pastorale "San Filippo Neri"

Le parrocchie del centro storico della città verranno unficate in un'unica unità pastorale denominata "San Filippo Neri" . Ad annunciarlo l'arcidiocesi di Benevento.

L'arcivescovo Felice Accrocca, con decreto del 9 agosto, ha dato il via al primo atto del nuovo progetto dell'Unità Pastorale. La Parrocchia di Sant'Anna sarà incorporata nella Parrocchia di Santa Sofia, assumendo così la nuova denominazione di "Parrocchia di Santa Sofia e Sant'Anna". Fusione che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre 2023.

Sempre con lo stesso decreto, l'arcivescovo ha ulteriormente stabilito che le parrocchie del centro storico, ovvero "Santa Sofia e Sant'Anna", "San Donato" e "Santa Maria della Verità", saranno unificate sotto un'unica entità pastorale, l'unità pastorale "San Filippo Neri".

A guidare la nascente unità, sarà don Marco Capaldo, nominato responsabile e parroco.

La sede di questa nuova entità pastorale sarà la Basilica Cattedrale "Santa Maria Assunta".

In riconoscimento del gesto dei parroci uscenti, che hanno rinunciato al loro mandato per consentire l'avvio di questa nuova fase, l'Arcivescovo ha invitato i servizi a rimanere al servizio delle parrocchie in qualità di amministratori fino a quando i loro successori non assumeranno ufficialmente il loro ruolo.