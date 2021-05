Gesesa ha impiegato tutte le squadre operative per normalizzare l’erogazione idrica ed equilibrare le pressioni di esercizio nella rete di distribuzione della città di Benevento e risolvere, disservizi puntuali, imprevisti, ed imprevedibili sorti a seguito dell’interruzione di ieri. Sono stati registrati cali di pressione nella zona di via Avellino e zona di piazza Castello, via Saragat, contrada San Chirico, contrada Olmeri e San Vitale, Cancelleria e Saglieta. Sono stati, quindi, eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sugli stabilizzatori di pressione e sugli impianti di sollevamento al servizio di tali aree per riportare la situazione alla normalità.

Si è verificata, inoltre, la rottura di un giunto idraulico in zona di San Vitale, prontamente sostituito, che ha determinato un disservizio limitato alla zona. Nel corso della giornata sono proseguiti i lavori per normalizzare nuovamente via Avellino e la zona di piazza Castello che hanno subito una forte diminuzione di portata per effetto di una occlusione creatasi a causa dei lavori eseguiti sulla condotta regionale del Torano Biferno. Al momento, anche in queste zone, l’emergenza sta rientrando.

Si evidenzia, infine, che sono stati eseguiti i lavaggi delle condotte interessate dal disservizio e sono stati eseguiti controlli di qualità sulla risorsa idrica nei punti di consegna della Regione Campania e nei diversi punti della rete cittadina. Gesesa rigrazia ancora una volta tutti i cittadini, in particolare quelli coinvolti dai maggiori disagi, per la pazienza e la comprensione.