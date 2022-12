Con un'ordinanza del sindaco Clemente Mastella è stato disposto, su tutto il territorio comunale di Benevento dalle 20 di sabato 31 alle 7 del primo gennaio, il divieto di vendere o somministrare bevande per asporto in bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro. Il divieto si applica a tutti i tipi di attività operanti sul territorio comunale, inclusi i distributori automatici. Disposto anche l'obbligo di non consumare e di non abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o altri recipienti in vetro. L'ordinanza è motivata dalla necessità di prevenire atti di irresponsabilità e vandalismo e per tutelare il decoro e l'incolumità pubblica.

L'ordinanza dispone, altresì, che è consentita l'accensione di fuochi d'artificio solo ed esclusivamente della categoria F1 e F2, quelli di libera vendita. In ogni caso è raccomandata la massima moderazione nell'uso a tutela delle categorie fragili e per evitare traumi agli animali.