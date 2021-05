Dopo una lite di vicinato, in tre gli bloccano l'accesso al proprio terreno ostruendone l'accesso con dei mezzi da lavoro. E' successo a Circello dove i carabinieri hanno denunciato tre persone per «esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, invasione di terreni e minaccia grave». A intervenire sono stati i militario dell'Arma della stazione di Colle Sannita, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Le indagini sono partite dall’intervento presso un terreno agricolo a Circello e hanno consentito di appurare che i tre – una 73enne, un 56enne ed un 29enne – a causa di controversie con un 53enne locale per la gestione di alcuni appezzamenti, avevano posizionato dei mezzi da lavoro lungo le vie di accesso ai campi, impedendo il transito, mentre il 29enne lo aveva minacciato gravemente.Al fine di evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno proceduto al ritiro cautelare di due fucili da caccia, regolarmente detenuti da quest’ultimo.