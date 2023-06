Un triste risveglio, ieri mattina, per la comunità di Circello, dove un 66enne è rimasto vittima di un incidente agricolo. A perdere la vita Maurizio Maddalena, deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore a bordo del quale stava lavorando. Il tragico incidente si è consumato nella serata di martedì, in un terreno di proprietà della vittima, non lontano dalla sua abitazione, in località Forne. Come ogni giorno, l'uomo si era recato nel fondo a bordo del mezzo agricolo. Stando alle prime ricostruzioni, mentre lavorava sarebbe finito in un dislivello, perdendo il controllo del trattore. Nel ribaltarsi, è poi caduto in un dirupo, rimanendo così schiacciato dal mezzo.

APPROFONDIMENTI Incidente lungo viale degli Atlantici, centauro in prognosi riservata Benevento: «Non sospendono farmaco a paziente», indagati due medici del Fatebenefratelli Mastella: «Da Benevento a Pietrelcina la Marcia per il Sud»

A lanciare l'allarme sono stati i familiari della vittima, che non vedendolo rientrare all'ora di cena si sono subito insospettiti e hanno avviato le ricerche. Per diverse ore hanno cercato Maurizio proprio in quei campi che quotidianamente frequentava e percorreva, pensando probabilmente di conoscerli palmo a palmo e che, invece, ne hanno segnato il tragico destino. Solo nella notte, il drammatico ritrovamento del suo corpo nel dirupo. Sul posto, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e i soccorritori del 118. Ma al loro arrivo, per il 66enne non c'era più nulla da fare e il medico legale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In azione anche i carabinieri della stazione di Colle Sannita e di San Bartolomeo in Galdo, per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sotto choc, inevitabilmente, la comunità di Circello. L'uomo, infatti, era molto conosciuto in paese, descritto come una persona umile, onesta, gran lavoratore, un genitore attento e premuroso con le sue due figlie. Un marito presente, che tra l'altro condivideva con la moglie il terribile dolore della morte di un figlio.

Nel 2008, infatti, Maurizio ritrovò davanti casa il corpicino del figlio Mattia, 9 anni, deceduto a causa delle ferite riportate al collo e alla gola dopo essere stato azzannato da un cane. Un caso che sconvolse la comunità, che adesso, a distanza di 15 anni, si ritrova nuovamente a piangere per un'altra inspiegabile tragedia che ha travolto la famiglia Maddalena. Attonito anche il primo cittadino di Circello Gianclaudio Golia, così come tutta l'amministrazione comunale. «Ci siamo svegliati con la terribile notizia della morte di Maurizio - ha dichiarato il sindaco , un dramma che lascia tutti noi sgomenti. Ci stringiamo intorno alla famiglia ed esprimiamo loro tutta la nostra vicinanza». Come è noto, il settore agricolo è quello che da sempre fa registrare i numeri più alti in termini di vittime e infortuni, ma i valori ufficiali risultano essere addirittura sottostimati, soprattutto per il fatto che una buona parte dell'attività agricola è condotta a livello hobbistico o familiare. Una buona parte di questi incidenti, inoltre, vede il ribaltamento del trattore come prima causa di infortunio mortale in agricoltura. E il drammatico caso registrato nelle ultime ore a Circello sembra proprio confermare questo trend. Nel frattempo la comunità di Circello, mentre si stringe intorno alla famiglia e ai parenti della vittima, si appresta a dare l'ultimo saluto a Maurizio. I funerali si svolgeranno questa mattina, alle 10.30, presso la chiesa della Santissima Annunziata. A celebrare le esequie sarà il parroco del paese, don Luigi Cerrone.