Benevento, la Madonna delle Grazie inizia il cammino nelle parrocchie del Sannio

Come annunciato da S. E. Mons. Felice Accrocca nel suo Messaggio all’inizio della Quaresima, in occasione del 300° anniversario della sua incoronazione, la statua della Madonna delle Grazie si recherà pellegrina in tutte le zone pastorali dell'Arcidiocesi di Benevento. La Peregrinatio inizierà fra un mese, sabato 22 aprile.

Il giorno precedente, venerdì 21 aprile 2023, alle ore 19.00 nella Basilica “Madonna delle Grazie” di Benevento l’Arcivescovo presiederà la Solenne Celebrazione, al termine della quale ci sarà la “discesa” della statua della Madonna delle Grazie. Nel suo “pellegrinaggio”, la Madonna visiterà i paesi dell’Arcidiocesi, sostando la notte in un paese di ogni zona pastorale, dove sarà celebrata l’eucarestia verso le ore 19.00, con il seguente programma:

sabato 22 aprile, zona pastorale “Fortore” - Molinara (BN), Chiesa “S. Maria delle Grazie”;

domenica 23 aprile, zona pastorale “Tammaro” - Fragneto L’Abate (BN), Chiesa parrocchiale “S. Maria Assunta”;

lunedì 24 aprile, zona pastorale “Vitulanese” - Vitulano (BN), Basilica “SS.ma Annunziata e S. Antonio”;

martedì 25 aprile, zona pastorale “Sabatina” - San Leucio del Sannio (BN), Chiesa parrocchiale “San Leucio vescovo”;

mercoledì 26 aprile, zona pastorale “Caudina” - Montesarchio (BN), Chiesa parrocchiale “SS.ma Annunziata”;

giovedì 27 aprile, zona pastorale “Irpina” - Montefalcione (AV), Chiesa madre “S. Maria Assunta”;



venerdì 28 aprile, zona pastorale “Belvedere” -, Chiesa parrocchiale “Santa Maria Assunta e San Bartolomeo”.

Sabato 29 aprile, la statua rientrerà nella città di Benevento, arrivando in tarda serata (verso le 21.00) presso il Corso Garibaldi dove sarà accolta dai giovani. Successivamente nella Cattedrale si terrà una Veglia di preghiera vocazionale animata dalla Pastorale giovanile diocesana.

Domenica 30 aprile la statua rimarrà presso la Cattedrale, dove saranno celebrate le Messe alle ore 7.30, 9.00, 11.00, 12.00 e 19.00. In serata è previsto anche un concerto.

Sempre nella Cattedrale, lunedì 1° maggio 2023 al mattino saranno celebrate le Messe alle ore 7.30, 9.00 e 11.00. Alle ore 19.00 presiederà la Solenne celebrazione eucaristica S. E. Mons. Felice Accrocca iniziando per l’intera Arcidiocesi il mese mariano; a seguire ci sarà la processione aux flambeaux con la quale la statua della Madonna delle Grazie ritornerà verso la “sua” Basilica, per essere posta nel suo trono.

La Madonna delle Grazie fu incoronata il 3 aprile 1723 dal Cardinale Vincenzo M. Orsini, su disposizione del Capitolo vaticano in Roma; a 300 anni da quel giorno, il prossimo lunedì 3 aprile la Basilica della Madonna delle Grazie sarà aperta tutta la giornata (dalle ore 6.00 alle 24.00) per l’iniziativa “24 ore con il Signore accompagnati da Maria”, con la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione.

Alle ore 19.00 il Ministro provinciale dei Frati Minori Frate Antonio Tremigliozzi presiederà la Celebrazione eucaristica, al termine della quale sarà presentato e distribuito il numero speciale del trimestrale “Voce francescana”, dedicato al Centenario dell’Incoronazione.

Alle ore 21.00 inizierà la Veglia vocazionale penitenziale.