Papà in carcere, a Benevento è festa in differita

Festa del papà, non è mai troppo tardi e non ci sono sbarre che tengano, almeno per un giorno e almeno quando c'è in gioco il benessere psicologico dei più piccoli. Il carcere di Benevento ha organizzato per domani, 23 marzo, una giornata di promozione dei contatti genitoriali riservata ai detenuti dei vari circuiti: alta sicurezza, media sicurezza e a riprovazione sociale.

«Sono numerosi - spiega il direttore della struttura Gianfranco Marcello - i bambini che entrano in carcere per incontrare un familiare detenuto. L’incontro, generalmente, avviene in un luogo estraneo e per loro potenzialmente traumatico, sottoposto a regole e tempi che non sono pensati per loro. La sfida è riuscire a creare degli spazi di accoglienza e di cura in carcere, tutelando il diritto dei minori a mantenere sempre e comunque un legame affettivo con il genitore detenuto».

Ad affiancare la direzione carceraria in questa giornata speciale saranno Telefono Azzurro, l'associazione di volontariato Rncd di Clown e Kairos psicologia. Nel corso della manifestazione ci saranno momenti di gioco, di animazione e di intrattenimento curati dai volontari delle associazioni. In particolare saranno coinvolti i detenuti partecipanti al progetto “Alla ricerca del tuo clown…”, tenuto in istituto a gennaio, che affiancheranno i volontari di Rncd di Clown nel regalare un momento di spensieratezza alle famiglie presenti, nella doppia veste di padre-clown.