San Lorenzello, Pasqua con il MercAntico

Il maltempo e la coincidenza con la festività pasquali non ferma il MercAntico di San Lorenzello. La rassegna delle cose antiche e dell’usato, che si svolge nella seconda e nell’ultima domenica di ogni mese, si terrà sia a Pasqua anche nella giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile. Lo conferma il comandante della Polizia locale, Fioravante Bosco.

La manifestazione è diventata, con il tempo, meta privilegiata per i cultori del pezzo d’antan, raro e pregiato. Un percorso costruito e modellato sull’impianto medievale del borgo laurentino. San Lorenzello conserva intatto il suo originario impianto medievale. Una formula rinnovata ma allo stesso tempo collaudata. L’esposizione è racchiusa, in prevalenza, all’interno delle antiche botteghe di via Roma e via Sorripe tra stradine lastricate, portali, archi e balconi in ferro battuto. Una quarantina in tutto gli antiquari provenienti soprattutto dal territorio ma anche da diverse località della regione. Passeggiando ci si imbatte nei pezzi più disparati: porcellane, monete, orologi, filatelia e numismatica, libri, stampe, tessuti, cartoline.