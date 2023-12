Ponte Serretelle: posa della prima pietra, via alle opere

«L'amministrazione Mastella realizzerà il ponte Serretelle. Ieri è stata una giornata importante e storica per tutti gli abitanti dell'Epitaffio e delle contrade circostanti. Il Pd dice che arriva dopo cinque anni? Vero. E non lo abbiamo certo negato. Ma nei dieci anni precedenti le giunte Pd non lo hanno realizzato. Noi abbiamo inaugurato il cantiere e con l'amministrazione Mastella l'attesa è finita. Questo è il fatto incontrovertibile, ancorché difficile da digerire per qualcuno». Così l'assessore all'Urbanistica del Comune di Benevento Molly Chiusolo all'indomani dell'apertura del cantiere per la realizzazione del ponte sul torrente Serretelle. «Felici che i consiglieri Pd saranno all'inaugurazione. Non prendano impegni, contiamo di inaugurare in estate, in concomitanza con la festa di Sant'Anna», chiude Chiusolo.

Ieri sera la posa della prima pietra per il ponte sul torrente Serretelle.

All'apertura del cantiere il sindaco Mastella ha evidenziato «l'importanza di realizzare un'infrastruttura che i residenti della zona considerano fondamentale. L'amministrazione mantiene un impegno: con la realizzazione del collegamento diretto tra la chiesa di Sant'Anna-Sant'Antonio e l'Appia si determinerà un miglioramento tangibile della viabilità della zona».

«Sapevamo della sostanziale impraticabilità del manufatto di attraversamento esistente - ha spiegato ieri l'assessore all'Urbanistica - ora dopo qualche vicissitudine di carattere burocratico, ci siamo: l'opera avrà inizio . Il tracciato si estende dalla strada comunale in corrispondenza della chiesa di Sant'Anna-Sant'Antonio fino all'innesto con l'Appia: con risorse pari a 282mila euro del Bilancio comunale realizzeremo un'opera che era attesa da anni».