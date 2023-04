Pienone annunciato nei ristoranti del capoluogo e bilancio più che soddisfacente malgrado la giornata semi-invernale. Una pasquetta con i fiocchi, dunque, considerato che numerosi locali a pranzo, per soddisfare le prenotazioni ricevute e accontentare i clienti arrivati senza preavviso, hanno attuato addirittura doppi turni ai tavoli. «Effettivamente - dice Liliana Guadagno - è andata meglio, anzi oltre le previsioni, considerato che i nostri tavoli sono stati occupati per ben due volte a pranzo visto che molti clienti hanno atteso che concludessero gli utenti che si erano anticipati, per pranzare dalle 14 in poi».

Diverse le comitive, formate da giovanissimi o famiglie che sin dalle prime ore della giornata grazie anche alla tregua concessa dalla pioggia, hanno affollato le strade cittadine e sostato davanti ai monumenti, per poi trasferirsi nei vari ristoranti e pizzerie, per l'occasione quasi tutti aperti.

La maggior parte delle presenze ha riguardato napoletani dell'hinterland e casertani ma non sono mancati gruppi provenienti da fuori regione, in particolare dal Lazio (numerosi della capitale), dal vicino Molise, anche dal foggiano e in parte dal centri dell'entroterra barese. Questi ultimi hanno occupato durante il week end pasquale nel capoluogo beneventano, B&B, alberghi o camere di agriturismi. «La particolarità di questa Pasquetta - dice Ivan Molinaro - è che abbiamo avuto due ondate di clienti. La prima formata da visitatori della nostra città e la seconda a partire dal dopogara del Benevento calcio contro la Spal, formata da nostri cittadini che dopo la partita sono venuti da noi unitamente ai familiari, costretti a tirare un poco il collo per gustare il pranzo pasquale. Una formula che naturalmente ci ha consentito di lavorare maggiormente».



Tutti soddisfatti, dunque, anche se un tempo più clemente avrebbe consentito di fare ancora meglio, come spiega Paolo Moscovio: «Abbiamo lavorato come sempre tantissimo e con numerosi turisti venuti ad ammirare l'Arco di Traiano e altri monumenti, A causa delle temperature quasi invernali, però, non abbiamo potuto sfruttare gli spazi all'esterno, pertanto la capienza è stata ridotta ed è stato un vero peccato per noi e gli stessi ospiti, visto che non si sono potuti godere in pieno la pace e le bellezze della nostra città». Stessa lunghezza d'onda per Carmine Di Tocco: «Abbiamo avuto il sold out già da metà della scorsa settimana ed abbiamo dovuto rifiutare numerose prenotazioni perché le previsioni non erano incoraggianti e pertanto il nostro immenso gazebo posizionato all'esterno non l'abbiamo potuto utilizzare. Una Pasqua arrivata troppo presto e caratterizzata dal brutto tempo non ci ha consentito ulteriori introiti che visto il periodo avrebbero fatto davvero comodo».



La tradizionale minestra maritata, agnello, salsicce e arrosti di maiale alla brace oppure lasagne, pizze rustiche, oltre a pastiere hanno costituito il menu classico presentato dai locali della città e che hanno avuto pieno gradimento. «La cucina beneventana - dice il ristoratore Ennio Ucci - è particolarmente apprezzata con tante famiglie di fuori provincia che vengono di proposito da noi in occasione di festività per apprezzare proprio la bontà. Per questa pasquetta che è stata la prima di piena normalità dopo il Covid se avessimo avuto disponibile il doppio del locale lo avremmo riempito. Siamo stati costretti, infatti, a mandare via tante persone». I piatti made Sannio il punto di forza come sostiene Matteo Pastore: «Le nostre pietanze sono molto apprezzate e anche per questa ricorrenza c'è stato un perfetto abbinamento tra le prelibatezze della cucina beneventana e i nostri monumenti e la cultura che ci invidiano in tanti. Speriamo che nei prossimi mesi continui così».