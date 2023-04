Fibromialgia, visite gratuite al Fatebenefratelli

Fibromialgia, sabato 22 aprile open day con visite algologiche gratuite all’ospedale «Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli» di Benevento. Per prenotare è possibile contattare il Cup al numero 0824/771456. La fibromialgia è una sindrome estremamente invalidante, riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità dal 1993; si manifesta con dolore muscoloscheletrico intenso e diffuso, che non risponde ai comuni analgesici e che si accompagna a stanchezza, disturbi del sonno e, nelle forme più gravi, alterazioni neurocognitive.

«Una diagnosi precoce e trattamenti tempestivi e appropriati influenzano positivamente la storia clinica della sindrome fibromialgica. Ed è per questo che già dal 2019 presso la nostra struttura – afferma la dottoressa Renata Di Gregorio – applichiamo, sulla base dell’evidenza scientifica, un trattamento innovativo per il controllo della fibromialgia che è la autoemoterapia ozonizzata. L'open day di sabato mira a fare informazione corretta e prospettare le nuove e concrete opzioni terapeutiche ai pazienti, nell’ambito della presa in carico totale della persona che è la mission dell'ospedale».