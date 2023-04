«Premio Strega tutto l'anno», omaggio a Citati

Venerdì 14 aprile a Benevento nuovo appuntamento di «Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno», la rassegna letteraria che riscopre i capolavori del Premio Strega, ideata da Isabella Pedicini e Melania Petriello e realizzata in sinergia con Strega Alberti e Fondazione Goffredo e Maria Bellonci.

L’appuntamento è alle 18.30, presso la ditta Alberti in piazza Vittoria Colonna. Protagonista dell’incontro sarà «Tolstoj», biografia in forma di romanzo dedicata al grande autore russo con cui Pietro Citati si aggiudicò il premio nel 1984. E proprio a partire dal testo premiato, tre ospiti d’eccezione comporranno il ritratto di Citati: i giornalisti e scrittori Giorgio Biferali e Piero Sorrentino con il contributo speciale di Stefano Citati, figlio dell’autore e giornalista e scrittore.Un’occasione per ricordare il grande intellettuale scomparso lo scorso luglio e per ricostruire la poetica di una delle voci più significative della critica letteraria e della letteratura italiana. L’evento è organizzato in collaborazione con la casa editrice Adelphi.