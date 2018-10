Viola l'obbligo di dimora, arrestato dalla Polizia

Martedì 9 Ottobre 2018, 19:30

BENEVENTO - Aveva violato gli obblighi legati alla misura cautelare del divieto di dimora in Campania, il pregiudicato arrestato in mattinata dagli uomini della Squadra Mobile di Benevento. All’uomo, fermato lo scorso 20 luglio - nell’ambito dell’inchiesta denominata “Forever” della Dda di Napoli che aveva portato all’esecuzione di 18 misure cautelari in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - era stata concessa la misura meno afflittiva del divieto di dimora in Campania.Oltre a non presentarsi nella località inizialmente indicata quale luogo di dimora, il giovane, nei giorni scorsi, era stato sorpreso da una volante a Benevento, mentre guidava un veicolo privo di assicurazione e con patente revocata.Di qui la decisione del gip del Tribunale partenopeo, su richiesta del Pm, che ha disposto la custodia cautelare in carcere e l’indagato è stato così recluso nel carcere di Benevento.