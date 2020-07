Paura sul Raccordo per l'incendio di un furgone

BENEVENTO - Momenti di paura, ieri pomeriggio, lungo il raccordo autostradale tra Castel del Lago e San Giorgio del Sannio, e traffico in tilt per l’incendio che ha coinvolto e distrutto un furgone commerciale. Solo paura, fortunatamente, per il conducente del mezzo, che prima si è accordo del fumo che stava che stava fuoriuscendo dal furgone e poi si è fermato lungo l’arteria, abbandonandolo. In azione le squadre dei caschi rossi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri, che hanno ripristinato la viabilità «rallentata» dal rogo, che ha coinvolto anche alcune sterpaglie al lato della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA