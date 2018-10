Domenica 28 Ottobre 2018, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 14:17

Aveva commesso una rapina a San Lorenzello la scorsa estate e, assieme a un complice, aveva immobilizzato un uomo con gravi handicap motori prima di scassinare la cassaforte e rubare duemila euro e oggetti d'oro. Lo hanno arrestato ieri i carabinieri della stazione di Cerreto Sannita, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Benevento. A finire in manette un 29enne, pregiudicato per rapina e tentato furto.