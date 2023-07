Napoli, schiaffeggia la fidanzata a via Orazio: identificato, è un 36enne

È stato identificato l'uomo che si vedeva schiaffeggiare violentemente una ragazza in un video girato a via Orazio, nel quartiere Posillipo a Napoli, che nei giorni scorsi ha trovato rapida diffusione sul web. Si tratta di A.L., 36enne della provincia di Napoli.

La donna aggredita, fidanzata dell'uomo, ha 28 anni. Le due persone riprese nel video, girato da una finestra nelle vicinanze, sono state identificate dai carabinieri della compagnia di Casoria nell'ambito di indagini dirette e coordinate dalla quarta sezione «Violenza di genere e tutela fasce deboli» della Procura di Napoli.

Secondo quanto ricostruito, il fatto è accaduto la sera dello scorso 8 luglio, in via Orazio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha parlato con i familiari della ragazza: «Bisogna convincerla a sporgere denuncia». «È il momento di dare davvero un segnale forte contro la violenza sulle donne. Le facciamo un appello pubblico: denuncia. Fallo per te e per aiutare anche la persona che ti ha fatto del male», ha aggiunto il parlamentare rivolgendosi alla 28enne.

Lesioni aggravate: è il reato che la sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli (coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) ipotizza nei confronti del giovane ripreso mentre schiaffeggia una ragazza in via Orazio, a Napoli. Le immagini delle violenze - pubblicate e subito diventate virali sui social - sono state acquisite dagli inquirenti che ora sono sulle tracce del responsabile. La vittima delle violenze finora non ha presentato denuncia. Nelle immagini, inoltre, si vedono alcuni ragazzi che intervengono per difendere la giovane la quale, nel frattempo, era salita a bordo dell'auto con il suo aggressore.