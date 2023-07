Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in strada ieri sera a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto in via Stabia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate e della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare. Sono 3 i bossoli calibro 9 trovati in strada e sequestrati. Indagano i Carabinieri.