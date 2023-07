Napoli, turisti nel mirino degli scippatori: due assalti, un arresto

Due scippi in meno di un'ora, e i turisti in visita a Napoli tornano ad essere la preda ideale per i criminali. Tornano in azione gli scippatori della Banda del Rolex , i soliti vigliacchi che come "riserva di caccia" hanno l'area del centro cittadino compresa tra la zona del Molo Beverello e Chiaia, nella zona dei grandi alberghi. Due rapine, ieri: la prima a mezzogiorno, la seconda meno di un'ora dopo.

Napoli, ore12.10: siamo in via Cesaro Console, a due passi da Santa Lucia e una turista inglese 82enne sta passeggiando in direzione piazza del Plebiscito. La signora è in città da qualche giorno e cammina in compagnia del marito quando viene avvicinata da un uomo con il volto coperto da un casco che afferra il braccio dell’anziana e le strappa dal polso l’orologio. Un Rolex Oyster del valore di circa 7mila sterline.

Il ladro scappa e un passante tenta anche di fermarlo, senza però riuscirci. Il malvivente a quel punto sale a bordo di uno scooter guidato da un’altra persona che attendeva poco distante dal fatto per poi fuggire. IIndagini in corso e caccia ai due delinquenti. La vittima fortunatamente sta bene.

Poco dopo si replica. Ore 13.00: una coppia di turiste straniere provenienti dalla Serbia passeggia a piazza Municipio. Una delle due ha 73 anni ed indossa una borsa a tracolla. Anche in questo caso dura tutto pochi secondi: un ragazzo si avvicina alle due turiste e strappa con forza la borsa dal braccio della donna per poi fuggire via. In quegli istanti però una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli sta setacciando quella zona e vede tutto. L’inseguimento è questione di pochi istanti e gli “scorpioni” del nucleo radiomobile raggiungono e bloccano il ladro. Si tratta di un 23enne incensurato del quartiere Stella che è stato arrestato e dovrà rispondere di furto con strappo. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.