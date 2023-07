Afragola: oggi i funerali di Raffaele, operaio stritolato da un macchinario

Saranno celebrati oggi, alle 16, nella parrocchia San Gregorio Magno di Crispano, i funerali di Raffaele Vergara, 20enne morto a causa di un tragico incidente sul lavoro lo scorso 20 luglio a Frattamaggiore. Il giovane è rimasto incastrato all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie. Ieri ad Afragola parenti e amici hanno tenuto un corteo, al quale hanno preso parte almeno 500 persone, per chiedere giustizia su quanto accaduto a Raffaele che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul luogo di lavoro, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per la macina delle spezie.

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha proclamato il lutto cittadino per oggi, giorno dei funerali, interpretando «il sentimento dell'intera comunità afragolese, profondamente colpita da questa drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i familiari del ragazzo scomparso».