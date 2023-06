Rapina in villa a Montesarchio, momenti di terrore per due giovani

Notte di terrore per due giovani di Montesarchio: la notte scorsa due banditi con il volto coperto sono entrati in una villetta del centro storico, situata a pochi passi dalla casa comunale, per mettere a segno un furto.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto erano circa le 2 quando i due fratelli si sono resi conto della presenza di qualcuno in casa e hanno tentato di bloccarli, a quel punto i ladri hanno reagito minacciando i proprietari con il piede di porco utilizzato precedentemente per entrare nell'abitazione per poi scappare, facendo perdere le proprie tracce. Per fortuna, non si registrano feriti. Intanto, i malviventi hanno portato via alcuni orologi di valore.

Allertati dai due proprietari, sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio per i primi rilievi del caso e per avviare le indagini.