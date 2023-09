San Salvatore Telesino, intercetta il furgone rubato e lancia l'allarme: scatta la denuncia

Una persona denunciata e un furgone restituito al suo legittimo proprietario. Questo il bilancio dell’operazione messa in campo nella tarda mattinata dai carabinieri di San Salvatore Telesino e dai militari della compagnia di Cerreto Sannita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il furgone, di proprietà di una ditta, sarebbe stato rubato nella giornata di ieri a Napoli. Il proprietario ha intercettato per caso il furgone sottrattogli il giorno precedente all’altezza di Valle di Maddaloni, nonostante sul mezzo fossero state montate targhe «pulite».

Da lì, il proprietario - che nel frattempo aveva avvisato i carabinieri - avrebbe iniziato a seguire gli spostamenti del mezzo, che ha avrebbe imboccato la Fondovalle Isclero in direzione Sannio. A fermarlo, lungo via Marafi a Faicchio, i militari della stazione di San Salvatore e la gazzella del Nucleo radiomobile della compagina di Cerreto Sannita. L’uomo che era alla guida, un 34enne di Sant'Anastasia, è stato prima portato in caserma e poi denunciato a piede libero, mentre il mezzo è stato restituito alla ditta proprietaria.