Sant'Agata de' Goti, disco verde ai buoni spesa elettronici: aiuti alle famiglie in difficoltà

Presentato ieri, presso la sala consiliare di palazzo San Francesco, il sistema di funzionamento dei Buoni spesa elettronici, a valere sul fondo di solidarietà comunale per il 2023, finalizzati all'acquisto di generi di prima necessità, generi alimentari, prodotti per l'igiene personale, per l'igiene della casa e farmaci, da parte di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo verrà erogato tramite voucher elettronico gestito in modalità digitale mediante l'utilizzo del codice fiscale del beneficiario e del codice pin comunicati tramite sms. «I nuovi voucher - spiega l'assessora alle politiche sociali Angelina Iannotta - sono digitalizzati per essere facilmente utilizzabili dai cittadini. Un'importante innovazione che semplifica e migliora la qualità dei servizi offerti dal Comune, sempre vicino alle esigenze delle fasce più deboli. I voucher potranno essere utilizzati esclusivamente presso le attività commerciali accreditate con il Comune di Sant'Agata de' Goti non oltre il 30 giugno 2024. L'elenco delle attività accreditate al ritiro dei Buoni spesa digitali è aggiornato giornalmente ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dove sono indicate anche le modalità di utilizzo dei voucher». Anche per gli esercizi commerciali è stata predisposta una piattaforma digitale per l'accreditamento automatico che, in modo semplice e immediato, permetterà l'acquisizione dei Voucher.

«Negli ultimi 3 anni e mezzo - sottolinea il sindaco di Sant'Agata Salvatore Riccio - quest'amministrazione ha sempre prestato massima attenzione alle situazioni di disagio economico e sociale.

Siamo consapevoli che la crisi economica che attanaglia il paese, l'aumento dei prezzi in diversi settori, dalle materie prime ai beni di prima necessità, siano fattori che stanno mettendo in grande difficoltà tante famiglie italiane e tanti nostri concittadini. I voucher, a valere sul fondo di solidarietà comunale 2023, assegnati agli aventi diritto che hanno presentato istanza a seguito di avviso pubblico, rappresentano un sostegno vitale per chi è in difficoltà e noi, come governo civico, abbiamo l'obbligo ma anche il dovere morale di individuare e utilizzare tutte le risorse a nostra disposizione per tentare di fornire un seppur minimo aiuto a chi ne ha realmente bisogno». Nel manuale gestionale, disponibile nella apposita sezione del sito internet rete civica comunale, vengono chiaramente descritti i semplici passaggi da eseguire anche nel caso in cui non fosse possibile utilizzare una fotocamera da smartphone o l'utente non avesse il tesserino con il codice a barre.