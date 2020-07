BENEVENTO - E’ di due feriti lievi il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di ieri lungo il Viale Atlantici, a pochi metri di distanza dall’ex scuola allievi dei carabinieri. Coinvolti nel sinistro una Volkswagen Golf condotta da una 60enne e un motorino Piaggio Liberty, guidato da una 66enne con dietro il figlio 17enne, tutti di Benevento. Ancora da chiarire dinamica e responsabilità dell’impatto, avvenuto intorno alle 12.00, con i carabinieri giunti sul posto all’istante. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti e al racconto dei testimoni presenti, sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto nel momento in cui lo scooter stesse svoltando a sinistra nella traversa di via Perinetto da Benevento. Ad avere la peggio madre e figlio, che hanno riportato escoriazioni da caduta e sono stati trasportati al vicino ospedale ‘Rummo’ per gli accertamenti del caso, mentre ne è uscita illesa la conducente dell’auto. Tra i veicoli, invece, danni maggiori per la Golf, lesionata nella parte anteriore della fiancata sinistra. Esente da colpe una Citroen C4, parcheggiata proprio all’imbocco dell’intersezione, che avrebbe potuto ostruire la visibilità ai guidatori. In zona, traffico rallentato per circa 30 minuti. Ultimo aggiornamento: 23:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA