Scuola Torre, via ai lavori il 31 marzo: «Attività didattica proseguirà nello stesso plesso»

In merito ai lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola Federico Torre e all'esito di un colloquio, stamane a Palazzo Mosti, cui ha preso parte la ditta che eseguirà l'opera, il sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino comunicano quanto segue: «Si è concordato che entro la data del 31 marzo saranno consegnati i lavori. Tale termine temporale ha i caratteri di cogenza e di assoluta inderogabilità, secondo le scadenze dettate dalle normative europee che sottendono l'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarebbe un atto di assoluta irresponsabilità correre il rischio di perdere un finanziamento da 17 milioni di euro. Ciò che accade a Benevento, peraltro, si riproduce con le stesse modalità e tempistiche in altre città italiane: basti citare l'esempio di Pisa».

«Siamo in grado di garantire - e l'amministrazione ha ricevuto in questo senso ampie rassicurazioni dalla ditta e dai tecnici - che le attività didattiche fino alla fine dell'anno scolastico proseguiranno nello stesso plesso scolastico: non ci sarà nessuno spostamento, men che meno una interruzione della frequenza scolastica.

In questo senso auspichiamo che cessino speculazioni, dicerie e allarmistiche dichiarazioni che alimentano, in maniera del tutto populistica, timori che sono completamente infondati e auspichiamo che prevalgano - come deve essere necessario quando è in gioco la scuola e la sicurezza degli edifici - il senso di responsabilità e di cooperazione tra le istituzioni», concludono il sindaco, l'assessore e il consigliere delegato.