BENEVENTO - «Pochi mesi fa - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Viscusi - abbiamo dato notizia della riqualificazione dell’area verde “Parco Trilly” di via Pennino, arricchita con giostrine destinate a minori con disabilità, con giochi e attrezzature ad hoc. Nei giorni scorsi, in nostri uffici tecnici si sono attivati per richiedere alla ditta installatrice delle attrezzature una nuova manutenzione delle stesse». Purtroppo l’intervento «è stato richiesto - dice Viscusi - perché, per l’ennesima volta, abbiamo dovuto prendere atto della rottura di alcune attrezzature dovuta, non ad usura, ma ad atti vandalici o ad un utilizzo inadeguato». A questo punto, l'assessore annuncia che, laddove si dovessere ripetere casi di atti vandalici, «dovremo prendere decisioni diverse, pensando ad aperture a tempo limitato o introduzione di sistemi di sorveglianza. Certo è sconfortante dover pensare di arrivare a queste soluzioni estreme per garantire che quell’area sia semplicemente ben tenuta. Ma se sarà necessario provvederemo».