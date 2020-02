Napoli: raid alla stazione dell’arte di Salvator Rosa, danneggiato il «Vesuvio» di Enzo Cucchi

Gli atti vandalici ai danni delle stazioni della metrò sono all’ordine del giorno. In questi giorni un nuovo raid è stato effettuato da teppisti senza scrupoli che hanno danneggiato lo sterminator Vesevo riprodotto da Enzo Cucchi su piastrelle gialle e grigie sulla guglia della stazione dell’arte della metrò di via Salvator Rosa. Questo raid è soltanto l'ultimo dei tanti atti vandalici nella città partenopea. Oltre alle stazioni anche i palazzi storici e i monumenti della città sono imbruttiti e danneggiati dai graffitari con le vernice delle bombolette.



La stazione metropolitana di Salvator Rosa, aperta al pubblico nel 2001, sicuramente è una delle più caratteristiche fra le stazioni dell’arte. Sin dall’esterno, infatti, è possibile notare l’immensa cura artistica che vi è stata nell’idearla e nel realizzarla. L’edificio della stazione è molto particolare: la guglia in acciaio sembra riprendere dei motivi fiabeschi e i tunnel delle scale mobili sembrano proiettare in un’altra dimensione e confondono gli occhi per le curiose prospettive a cui danno luogo. La stazione possiede anche una seconda uscita a valle di via Salvator Rosa dove vi è la scultura del Pulcinella di Lello Esposito che con la sua solita insolente curiosità guarda dall’alto la vita della città che scorre.

