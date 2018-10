Mare da amare: dal surf sky alla waterbike, un mese di iniziative

di Daniela De Crescenzo

Sabato 13 Ottobre 2018, 10:14

Via alla seconda edizione degli Stati generali del mare. Da oggi una serie di iniziative gratuite per tutti tese a valorizzare una risorsa troppo spesso sottovalutata. Il mare bagna Napoli e la arricchisce: chi sporca, chi inquina, danneggia se stesso e l'intera cità. Per ricordarlo il Comune ha organizzato un ampio calendario di attività, dalla prova gratuita di surf sky, allo yoga, al set fotografico itinerante alle waterkibe.Si parte oggi e si va avanti fino al 9 novembre (ore 16,30) quando nel cortile del Maschio Angioino si terrà un workshop per discutere di “Strategie e percorsi “comuni” per la salvaguardia del litorale costiero: ambiente e fruibilità".“Si continua con impegno a rafforzare il rapporto tra la città e il mare col contributo determinante delle associazioni e degli operatori, per essere in grado insieme di produrre risultati concreti” spiega Daniela Villani, delegata al mare del Comune di Napoli e organizzatrice degli eventi.Per consultare il calendario clicca su: