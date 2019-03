Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza ma per la donna c'era più niente da fare. L'incidente è avvenuto poco prima del bivio per Corazzo, tra i Comuni di Crotone e Scandale. Lo scontro è stato terribile. Anche l'autista dell'altra auto, L.D., di 32 anni di Cetraro (Cosenza), è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Crotone da un'ambulanza del 118.Sul posto ad effettuare i rilievi ci sono tre pattuglie della polizia Stradale. La circolazione sulla statale 107 è chiusa in quel tratto: attivati percorsi alternativi.