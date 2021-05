Elezioni in Calabria, Tansi e de Magistris: «Profonda convergenza programma e intenti»

«Costruttivo, passionale, coinvolgente e visionario l’incontro che oggi ci ha visto coinvolti, in un pomeriggio di sole nel cuore della Calabria. Un incontro che ancora una volta ha confermato la profonda convergenza, di programma e di intenti che rendono la nostra coalizione l’unica vera alternativa per il cambiamento in Calabria. Stiamo costruendo una bella storia con le donne e gli uomini di questa meravigliosa Terra, che vogliono stare dalla parte giusta» lo comunicano congiuntamente il leader di Tesoro Calabria Carlo Tansi e Luigi de Magistris.

L'incontro di oggi segue un precedente riavvicinamento tra i due alleati dopo le prese di posizione critiche e le freddezze della scorsa settimana.