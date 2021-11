Una ragazza di 25 anni è morta oggi dopo essere stata travolta da un trattore guidato dal padre. Il fatto è accaduto in località Fiego a confine tra i comuni di Pedace e Aprigliano (Cosenza). Secondo quanto si apprende, la ragazza si trovava nei campi dell'azienda di famiglia e stava aiutando nella raccolta delle patate, quando, per cause in corso di accertamento, è finita sotto il trattore guidato dal padre, un mezzo agricolo utilizzato per la raccolta di tuberi.

APPROFONDIMENTI ROVIGO Operaio 61enne travolto e ucciso da un carro ferroviario in azienda:... LA STRAGE NEI CAMPI Pozzuoli, agricoltore di 72 anni muore schiacciato dal trattore nel... L'AMBIENTE Serre, sversano rifiuti zootecnici in un'area di 2.500 mq: due...

Investita dal trattore guidato dal padre: morta sul colpo

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e i carabinieri per gli adempimenti di competenza. L'intervento dei Vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo agricolo e del sito per far operare il medico legale e far dare al magistrato l'autorizzazione per la rimozione della salma.