È stato tratto in arresto con l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

Gli agenti della polizia di Stato della Questura di Caserta stanno tentando di ricostruire la dinamica della lite tra vicini scoppiata, ieri sera, in via Caduti sul Lavoro, a Casagiove, nei pressi del casello autostradale di Caserta Nord.

M.A., 39 anni, di origini nigeriane ma regolare in Italia, forse perché aggredito, avrebbe attinto con un coltello, in varie parti del corpo, F.G., 60enne del posto.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per il 39enne, che resta innocente fino a prova contraria, è scattato l’arresto; ora, gli inquirenti stanno valutando la posizione di entrambi.