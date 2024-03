Al teatro don Bosco con il Rotary Club Caserta: spettacolo di beneficenza

Voluto dal presidente Rotary Club Caserta “Luigi Vanvitelli” Gianluca Parente, in partenariato con il Rotaract Caserta Luigi Vanvitelli, di cui è presidente Davide Militerni, domenica 14 aprile, alle ore 16:30, al teatro Don Bosco di Caserta, avrà luogo uno spettacolo musicale, la cui direzione artistica è affidata a Michele Casella, con la partecipazione straordinaria dell’artista e cantautrice Carolina Benvenga noto volto televisivo e presentatrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro su Rai1.

Il filo conduttore di questo evento unico sarà la scoperta della magnifica Reggia di Caserta, un viaggio che coinvolgerà e delizierà grandi e piccini attraverso le emozionanti canzoni di Carolina che sarà affiancata dal corpo di ballo dell’Arabesque Dance Company.

Si tratta di una performance di danza e canto interamente dedicata ai bambini il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto rotariano per eccellenza “EndPolio Now”, un progetto ambizioso del Rotary International che mira all'eradicazione della poliomielite nel mondo.

«Il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli - sottolinea il presidente Parente - è fiero di abbracciare questa causa sostenendo la campagna di vaccinazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di contribuire all’ultimo sforzo per l’eradicazione della poliomielite nel mondo. Infatti, eliminate le spese relative all’organizzazione e alla realizzazione dell’evento sostenute da molti sponsor che ringrazio, l’intero ricavato proveniente dal costo del biglietto per lo spettacolo, sarà destinato a questo progetto».

Considerata la valenza della kermesse musicale per l’occasione il teatro Don Bosco ha donato la sala gratuitamente. Altri sponsor sono intervenuti per coprire le spese principali. Main sponsor è la Decò con il presidente del Multicedi Pietro Ragozzino, tra l’altro socio del club. Altro sostenitore importante è la BCC Terra di Lavoro di cui è presidente del CdA Roberto Ricciardi. “Avcomunication” ha offerto gratuitamente il supporto tecnico ed informatico. L’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Caserta grazie all’intervento del sindaco Carlo Marino ed alla vicinanza dell’assessore alla Cultura Enzo Battarra, sarà condotto dalla giornalista Maria Beatrice Crisci. Il costo del biglietto è di 20 euro sia per adulti che bambini. Nel biglietto è compresa una maglia in regalo, offerta dalla società Print Zeta. La realizzazione della grafica è stata curata da Donatella Sandias. Si può acquistare il biglietto al sito www.rotaryecarolinaforendpolio.it oppure recandosi al botteghino del Teatro Don Bosco.

Lo spettacolo di beneficenza promosso dal Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli e dal Rotaract Luigi Vanvitelli lascerà di certo un’impronta positiva nel cuore e nel mondo. L’appuntamento è per domenica 14 aprile al teatro Don Bosco di Caserta, a partire dalle ore 16:30.