Decisa accelerazione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulla vicenda della 28enne Angela Iannotta, mamma di tre bambini piccoli - di 7, 8 e 2 anni - ricoverata da inizio febbraio in pericolo di vita all'Ospedale di Caserta dopo aver subito due interventi di chirurgia bariatrica con by pass gastrico effettuati dallo stesso chirurgo, che è stato denunciato.

Il marito di Angela, che ha fatto partire le indagini attraverso la denuncia presentata alla polizia di Stato dai suoi legali Raffaele e Gaetano Crisileo, è stato interrogato per tre ore dal magistrato della Procura Valentina Santoro e dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ricostruendo la vicenda che ha interessato la moglie e i rapporti con il chirurgo napoletano che ha operato due volte Angela; l'uomo ha anche fornito i messaggi WhatsApp intercorsi tra la moglie e il chirurgo. La donna, che voleva dimagrire, è stata prima operata presso la vlinica Villa Letizia de L'Aquila - a marzo del 2021 -, quindi dopo gravi complicazioni è stata operata alla clinica Villa del Sole - nello scorso mese di gennaio - per poi finire all'ospedale di Caserta con una grave setticemia.

I familiari di Angela, in attesa che la Procura svolga la consulenza medico-legale sulla 28enne, hanno già nominato un consulente di parte, ovvero il medico legale Antonio Cavezza; si attende inoltre la decisione del ministro della salute, Roberto Speranza, cui i familiari hanno inviato due giorni fa - tramite gli avvocati Crisileo - un esposto per avviare una inchiesta tramite ispettori ministeriali o i carabinieri del nas, al fine di accertare se le due cliniche private dove è stata operata Angela fossero o meno accreditate alla Sicob - Società italiana per la cura dell'obesità e delle malattie metaboliche -, se fossero attrezzate a praticare interventi bariatrici di tale complessità quale quelli con bypass gastrico cui è stata sottoposta Angela e se fossero munite di terapia intensiva.