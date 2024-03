Aversa, nuovo nome per la fermata della metro: ok alla richiesta del “Moscati”

È stato comunicata dal presidente del Consiglio di amministrazione dell’Eav al direttore generale dell’Asl di Caserta, Amedeo Blasotti, che ne aveva fatto formale richiesta, la nuova denominazione della stazione linea metropolitana Piscinola-Aversa Centro: da “Aversa Sud Ippodromo” in “Aversa Sud Ippodromo - Ospedale Moscati”.

La disposizione era stata preceduta dalla richiesta esplicita del direttore generale Asl Caserta al commissario straordinario del Comune di Aversa, Gerardina Basilicata, evidenziando l'importanza strategica dell'ospedale “Moscati” per la comunità locale aversana e per tutta l'area circostante a Nord di Napoli e con l'obiettivo di migliorare la connessione già di fatto esistente con l'ospedale “Moscati”, che dista poche decine di metri della fermata della metropolitana Piscinola Aversa.

La richiesta, inoltre, ha ottenuto parere favorevole e nulla osta alla modifica/integrazione con l'obbligo per la Società Eav di dotarsi di tutti gli eventuali ulteriori pareri e/o autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente in materia da parte della direzione generale per la Mobilità della giunta regionale della Campania, a firma del direttore generale, Giuseppe Carannante, e della dirigente di staff, Maria Sofia Di Grado.