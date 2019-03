Martedì 19 Marzo 2019, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 17:49

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorso avevano aggredito con inaudita ferocia una coppia di ragazzi ventenni per sottrarre loro il telefonino e i pochi spiccioli che avevano. Sono bastati cinque giorni ai carabinieri della Compagnia di Aversa, diretta dal maggiore Terry Catalano , per individuare e fermare i componenti del commando che aveva agito in via San Francesco da Paola ad Aversa.A finire in manette con le accuse di concorso in rapina aggravata e lesioni personali Bel Mkhair Mohamed, 19 anni pregiudicato di nazionalità marocchina, Z. B., 18 anni di nazionalità marocchina, e C. H., 22 anni, pregiudicato con precedenti specifici, di nazionalità tunisina. Soltanto quest’ultimo è risultato regolare sul territorio nazionale. Per gli altri due, noti alle forze dell’ordine, vigeva il diniego al soggiorno per motivi di sicurezza nazionale.