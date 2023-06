Cade dal tetto di un'azienda di Pastorano e muore, domani l'ultimo saluto a Pasquale

La comunità si prepara a tributargli l’ultimo saluto. Si terranno nel pomeriggio di domani, alle 16:30, nella chiesa di San Martino Vescovo, a Macerata Campania, i funerali di Pasquale Cosenza, l’operaio morto il 13 giugno all’ospedale “Sant’Anna e Sebastiano” di Caserta in seguito alle gravi ferite alla testa provocate dalla caduta dal tetto di un’azienda di Pastorano.

Incaricato da una ditta esterna, il 38enne, con altri due colleghi, era impegnato a montare dei pannelli fotovoltaici; il rito sarà officiato dall’abate curato Rosario Ventriglia.

La salma, eseguita l’autopsia, è stata rilasciata ieri mattina. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Capua, agli ordini del colonnello Paolo Minutoli, con la collaborazione degli ispettori del Nucleo di sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl.

Tanti gli aspetti su cui gli inquirenti dovranno far luce, a partire dalle cause della caduta, forse provocate da un malore o da un piede in fallo o, come sospetta la famiglia, dal cedimento del tetto. I Cosenza hanno presentato un esposto in Procura e il fratello della vittima, Giovanni, ha rivelato a Il Mattino l’intenzione di ingaggiare una battaglia legale per stabilire la verità dei fatti.