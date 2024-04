Cancello ed Arnone, liberata la cicogna soccorsa dopo un l'impatto con cavi elettrici

Dopo cure appropriate torna libera la cicogna bianca recuperata nei giorni scorsi all'interno di un canale di bonifica in comune di Cancello ed Arnone, denutrita ed in evidente stato di difficoltà, forse a causa di un qualche trauma da impatto con dei cavi elettrici sospesi.

Infatti, dopo le cure veterinarie somministrate dal Centro di riferimento regionale per l’igiene urbana veterinaria di Napoli e dal Centro recupero animali selvatici “Federico II” di Napoli, terminato il necessario iter riabilitativo, la femmina di Cicogna bianca è stata rilasciata in natura nei pressi del luogo del suo rinvenimento.

Oltre ai medici veterinari sono intervenuti sul posto anche i carabinieri Forestale del locale Nucleo di Castel Volturno e dell'Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Castel Volturno. La Cicogna dopo i primi istanti di tentennamento ha spiccato un bellissimo volo che ha rincuorato tutti sul suo recuperato stato di salute.