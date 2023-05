Capua, al museo provinciale campano al via “Off City”, primo appuntamento della rassegna “Wine&Thecity”

Giovedì 8 giugno il Museo provinciale campano di Capua ospita il primo appuntamento “Off City” della quindicesima edizione di “Wine&Thecity”, la rassegna napoletana che dal 2008 unisce arte, vino, moda e cultura, realizzato in collaborazione con l’associazione nazionale “Le Donne del Vino Delegazione Campania”: in programma un percorso tutto al femminile pensato per permettere ai visitatori di conoscere alcune delle bellezze architettoniche e artistiche di Capua, illustre ed antica metropoli, e del più significativo Museo della civiltà italica in Campania.

A partire dalle 18.30 i partecipanti verranno guidati alla scoperta della collezione “Le Matres Matutae”, vero e proprio gioiello del Museo provinciale campano di Capua, tra le raccolte più preziose che i musei italiani e stranieri possano vantare: in esposizione le statue in tufo delle “Madri”, donne sedute con uno o più bambini tra le braccia rinvenute tra il 1873 e il 1887 in una grande ara votiva in località Petrara, in prossimità dell’antica Capua. Un complesso unico nel suo genere, testimonianza del culto con il quale gli antichi campani onoravano il mistero della vita attraverso la creazione di simulacri votivi raffiguranti figure femminili colte nell’atto di offrire se stesse e la loro prole alla dea “Mater Matuta” come segno di ringraziamento per il dono della fecondità.

La visita prosegue all’insegna dell’arte contemporanea e dell’estro femminile con la mostra “Vita come saliente avidità” dell’artista veneziana Matilde Sambo: per l’occasione verrà presentata al pubblico una parte scultorea di bronzi e un video realizzato all’interno dell’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere con i quali l’artista indaga il corpo, lo spazio e la relazione tra esseri viventi e ambiente. I cardini del progetto, suddiviso in tre atti (vestizione, combattimento e cura), sono i rituali di amore e di lotta del mondo animale e umano. Sarà inoltre presente un atto performativo della lottatrice napoletana Isabel Comite.

«Abbiamo il piacere di presentare al Museo provinciale campano di Capua la creatività di Matilde Sambo con la mostra “Vita come saliente avidità” e di ospitare un appuntamento della XV edizione della manifestazione Wine&Thecity che coniuga cultura del bere ed esplorazione di spazi culturali. Sono gli eventi di alto profilo come questi che ci conducono nella giusta direzione di un rilancio strategico del Museo» afferma Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta.

Ad accompagnare il percorso artistico anche un percorso sensoriale di degustazione: nei calici i vini dell’associazione nazionale “Le Donne del Vino Delegazione Campania”, associazione senza scopo di lucro - fondata nel 1988 e che oggi conta più di mille produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste ed esperte - impegnata nel promuovere la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo della donna nel settore vitivinicolo.