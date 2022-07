Alife, sfonda la porta e picchia la moglie davanti alla figlia minorenne: arrestato

Sfonda la porta e picchia la moglie davanti agli occhi della figlia minorenne. È successo ad Alife, in provincia di Caserta, dove i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un 40enne del posto. I militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione a seguito di una richiesta di intervento al numero di emergenza 112.

Sul posto hanno trovato l'uomo che, in stato di alterazione psico-fisica, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, si era scagliato, in presenza della figlia minore, contro la moglie colpendola ripetutamente con calci e pugni. Ai Carabinieri la donna ha denunciato che l'aggressione, scaturita per futili motivi, rappresentava il culmine di reiterati episodi di maltrattamenti iniziati già da diverso tempo e mai denunciati. L'arrestato è stato portato nel carcere di Avellino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.