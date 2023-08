Sono in fase di completamento gli interventi infrastrutturali previsti per il miglioramento dell’urbanizzazione primaria dell’area Pip di San Benedetto, realizzate con risorse del Fondo aree sottoutilizzate - programma 2004/2007 della Regione per circa 696mila euro. Oltre alle opere già realizzate, è stata completata l’attività di installazione di tutti gli apparecchi per l’illuminazione pubblica stradale previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. «I lavori di miglioramento delle opere dell’area Pip - è scritto in una nota - sono stati promossi dall’Amministrazione Marino. Al fine di migliorare la funzionalità complessiva dell’opera del Piano degli interventi produttivi di San Benedetto e tenendo conto del collegamento strategico con il Policlinico, oltre al miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione dotato di corpi a led, si sta provvedendo all’installazione di un moderno sistema di videosorveglianza collegato con il Comando di polizia municipale».

Tra opere già consegnate e quelle in fase di completamento, sono stati programmati e realizzati interventi tra cui spazi pubblici, impianti fognari, pavimentazione stradale, marciapiedi, segnaletica, sistemazione a verde, oltre a un impianto di pubblica illuminazione in via di completamento realizzato con tecniche innovative, un parcheggio e un sistema di videosorveglianza ad alta definizione.

«Le strategie e la programmazione – dice il sindaco di Caserta Carlo Marino - messe in atto in questi anni stanno dando i loro frutti.

Stiamo accelerando per la conclusione degli ultimi tasselli di un progetto nato da una sinergia istituzionale con la Regione, che ci ha permesso di attuare un’importante implementazione al progetto iniziale in ottica di innovazione, anche in vista delle novità che riguardano il taglio del nastro dell’area didattica del Policlinico. Come Amministrazione, insieme alla Regione, prevediamo infrastrutture moderne di mobilità su strada e su ferro. Stiamo, quindi, realizzando quel modello sostenibile di città che giova alle imprese e ai singoli cittadini».