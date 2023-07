Sant'Agata de' Goti. stop alla musica a mezzanotte, nuovi orari di chiusura e limitazioni alla vendita di alcolici

Nuovi orari di chiusura per i pubblici esercizi e divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattina dopo le 24. Questo il contenuto della nuova ordinanza (la numero 16/2023) firmata dal sindaco di Sant'Agata de' Goti Salvatore Riccio.

Dispositivo che va a modificare quanto era stato previsto da una precedente ordinanza risalente al luglio del 2019.

In virtù di quanto disposto dal primo cittadino santagatese birrerie, pub, ristoranti, tavolte calde e strutture assimilabili potranno restare aperti solo fino all'una di notte con eccezione per le giornate del 14,15 e16 agosto e del 24, 25, 30 e 31 dicembre quando la chiusura potrà essere posticipata alle ore 2.00. Non potranno però, è stabilito dalla nuova ordinanza sindacale, fare musica sia all'interno che all'esterno del locale dopo le 24.00.

«Si precisa - si legge nel dispositivo firmato da Riccio - che al fine di assicurare un corretto deflusso degli avventori l'esercizio pubblico deve chiudere entro 30 minuti dagli orari suindicati con divieto di somministrazione nel corso di tale periodo».