CASERTA - Caserta e Capua per un giorno capitali degli chef. Centocinquanta cuochi in giacca bianca e cappello di ordinanza gli ospiti d’eccezione delle due città. L’occasione è stata l’edizione 2023 del Premio «5 Stelle d’oro della cucina», ideato e promosso dall’Aic, l’Associazione Italiana Cuochi. A organizzare il tutto il responsabile della delegazione Campania, lo chef Antimo Migliaccio di Sant’Arpino, che ha lavorato a lungo per realizzare quello che il presidente nazionale dell’Aic Simone Falcini ha definito come un evento stellato per la cura dei dettagli e per gli ospiti. A fare da tutor all’iniziativa il giornalista e animatore culturale atellano Elpidio Iorio con il collaboratore Mimmo Limone. L’evento è stato patrocinato dalla Regione.

