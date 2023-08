Cinque auto a fuoco nel deposito giudiziario

Un incendio si è sviluppato nella serata di oggi a Maddaloni. I vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate nel deposito giudiziario di via Calabricito.

Cinque le vetture avvolte dal fuoco e andate completamente distrutte. I pompieri sono stati impegnati per circa un'ora e mezza per riuscire a domare il rogo.

Indagini in corso per accertare le cause dell'incendio, non si esclude alcuna pista.