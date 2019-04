Martedì 2 Aprile 2019, 05:55 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 06:17

Vesuvio Gar andava forte, troppo forte. Il cavallo delle scuderie Garigliano poteva arrivare lontano se, nell’ottobre scorso, non lo avessero fermato i controlli antidoping che lo hanno trovato positivo a una serie di sostanze, inclusa la cocaina. Finisce così la carriera del fulmine napoletano, ora affidato a una struttura per la disintossicazione. E finiscono nei guai, per frode sportiva e maltrattamenti di animali, sia il suo proprietario che i suoi allevatori. Si tratta di Rosario I., residente a Castel Volturno, e degli allenatori napoletani Vincenzo L. e Osvaldo T. L’indagine, delegata ai Nas di Napoli diretti dal maggiore Gennaro Tiano, è partita dopo il premio Gerhilde che si tenne a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, il 16 ottobre scorso. Dall’analisi delle urine, Vesuvio Gar fu trovato positivo a benzoilecgonina ed ecgonina, sostanze riferibili alla cocaina che ne avrebbero migliorato le prestazioni.